Зеленский считает Россию врагом, заявили в его штабе
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает власти России «врагами», передает РИА «Новости».
Об этом заявил представитель предвыборного штаба Зеленского Дмитрий Разумков.
По его словам, претензии Зеленского к российским властям связаны с ситуацией вокруг Крыма и Донбасса.
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Он также добавил, что при этом Зеленский не антироссийский кандидат.
Ранее сообщалось, что штаб Зеленского выдвинул ультиматум президенту Украины Петру Порошенко.