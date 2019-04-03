Зеленский считает Россию врагом, заявили в его штабе

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает власти России «врагами», передает РИА «Новости».

Об этом заявил представитель предвыборного штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

По его словам, претензии Зеленского к российским властям связаны с ситуацией вокруг Крыма и Донбасса.

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Он также добавил, что при этом Зеленский не антироссийский кандидат.

Ранее сообщалось, что штаб Зеленского выдвинул ультиматум президенту Украины Петру Порошенко.