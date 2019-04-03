Перед смертью Булдаков озвучил оскароносный фильм

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Концертный директор скончавшегося актера Алексея Булдакова Дмитрий Молчанов рассказал о последней работе артиста.

В беседе с ФАН Молчанов сообщил, что Булдаков работал над дубляжом фильма «Зеленая книга», получившего премию «Оскар». Он подарил голос Тони «Болтуну» в исполнении Вигго Мортенсена.

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Ранее были раскрыты подробности смерти Алексея Булдакова.

Алексей Булдаков скончался в Монголии в возрасте 68 лет. Одной из его самых известных ролей стала роль генерала Иволгина (Михалыча) в фильме Александра Рогожкина «Особенности национальной охоты».