Перед смертью Булдаков озвучил оскароносный фильм
Концертный директор скончавшегося актера Алексея Булдакова Дмитрий Молчанов рассказал о последней работе артиста.
В беседе с ФАН Молчанов сообщил, что Булдаков работал над дубляжом фильма «Зеленая книга», получившего премию «Оскар». Он подарил голос Тони «Болтуну» в исполнении Вигго Мортенсена.
Реклама
Ранее были раскрыты подробности смерти Алексея Булдакова.
Алексей Булдаков скончался в Монголии в возрасте 68 лет. Одной из его самых известных ролей стала роль генерала Иволгина (Михалыча) в фильме Александра Рогожкина «Особенности национальной охоты».