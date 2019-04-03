Раскрыты обстоятельства смерти Алексея Булдакова
В Гильдии актеров кино Союза кинематографистов рассказали об обстоятельствах смерти Алексея Булдакова, передает ТАСС.
В пресс-службе сообщили, что Булдаков находился на гастролях.
«Подробной информации у нас нет, знаем только, что он был на гастролях», — сказали в гильдии киноактеров.
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Ранее сообщалось, что причиной смерти Булдакова стал оторвавшийся тромб.
Булдаков умер 3 апреля в возрасте 68 лет.
Всероссийскую популярность Булдакову принесли съемки в комедии Александра Рогожкина «Особенности национальной охоты» (1995), где он сыграл яркую роль генерала Иволгина.