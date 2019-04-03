Умер Алексей Булдаков

Умер актер Алексей Булдаков, передает ТАСС.

Ему было 68 лет.

«Алексей Иванович Булдаков скончался, подробной информации у нас нет», — сообщили в пресс-службе Гильдии актеров кино Союза кинематографистов.

Алексей Булдаков родился 26 марта 1951 года в Алтайском крае. До 1981 года работал в театрах Павлодара, Томска, Караганды, Рязани. В 1982 году дебютировал в кино — в фильме «Сквозь огонь».

Всероссийскую популярность Булдакову принесли съемки в комедии Александра Рогожкина «Особенности национальной охоты» (1995), где он сыграл яркую роль генерала Иволгина. После артист играл Иволгина и в продолжениях картины.