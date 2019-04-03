Музыкант Владимир Кузьмин тайно женился на яхтсменке Светлане Карпухиной, передает сайт kp.ru. Об жтом рассказал его брат Александр Кузьмин.

27-летняя Карпухина стала уже четвертой женой 63-летнего артиста.

«Они зарегистрировали брак. Владимир и Светлана поженились. Не афишировали просто», — сообщил Александр Кузьмин.

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По его словам, свадьбы не было, а регистрация прошла два месяца назад.

Брат музыканта также отметил, что у Кузьмина до сих очень много поклонниц.

Ранее сообщалось, что у российского музыканта Владимира Кузьмина пошатнулось здоровье.