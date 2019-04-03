Арестован подозреваемый в убийстве рэпера Nipsey Hussle

Подозреваемый в убийстве рэпера Nipsey Hussle 29-летний Эрик Холдер арестован. Об этом сообщается в твиттере полиции Лос-Анджелеса.

В своем обращении правоохранители поблагодарили всех, кто помог с поиском возможного преступника.

«Эрик Холдер, предполагаемый убийца Nipsey Hussle, арестован и находится под стражей», — отметили в полиции Лос-Анджелеса.

Реклама

Ранее сообщалось, что 19 человек пострадали в давке на панихиде по рэперу Nipsey Hussle.

Рэпер Nipsey Hussle (Эрмиас Асгхедом) скончался в возрасте 33 лет в Лос-Анджелесе в результате огнестрельного ранения, которое он получил около своего магазина одежды.