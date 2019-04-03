Взявшего интервью у Путина экс-ведущего CBS хотят засудить за домогательства

Скандал вокруг американского телеведущего и журналиста Чарли Роуза, которого уволили с CBS из-за обвинений в домогательствах, продолжает развиваться. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Как отмечается, три женщины, Кэтрин Брукс Харрис, Сидни Макнил и Челси Вэй намерены отстоять свой иск в суде. Они дали письменные показания под присягой для того, чтобы их жалоба о сексуальных домогательствах была рассмотрена, а журналист получил наказание.

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«Роуз был одним человеком на телевидении, и другим в жизни», — указал в документах их адвокат.

Ранее сообщалось, что взявшего интервью у Путина американского журналиста уволили из-за домогательств.