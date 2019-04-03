Опубликованы постеры с героями нового «Джона Уика»

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Постеры с персонажами третьей части «Джона Уика» появились в сети. Они были опубликованы на сайте компании Lionsgate.

Главную роль в картине исполнит Киану Ривз. Также в ней задействованы такие актеры, как Холли Берри, Иэн Макшейн, Руби Роуз и т.д.

В фильме рассказывается об элитном наемном убийце, который хочет отойти от дел, но сам становится мишенью для киллеров.

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Режиссером киноленты выступил Чад Стахелски.

Ранее сообщалось, что вышел трейлер нового «Джона Уика».