Екатерина Андреева призналась, что любит золото

Российская телеведущая Екатерина Андреева призналась, что испытывает большую любовь к золоту. Об этом сообщается в ее инстаграме.

Она выложила снимок, на котором сфотографировалась на фоне золота инков.

«Я даже не думала, что я такая сорока!», — написала Андреева.

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Звезда Первого канала добавила, что раньше не замечала за собой такой особенности, и это «не ее фетиш», но драгоценности ее пленили.

«...нацепила бы все лучшее сразу и пошла блестеть по закоулочкам», — отметила Андреева.

Телеведущая подчеркнула, что не стала бы над златом чахнуть, как Кощей.

Ранее сообщалось, что после критики Екатерины Андреевой Запашный обратился в МВД из-за угроз.