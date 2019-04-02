Daily Beast: иллюзионист Дэвид Блейн под следствием из-за обвинений в сексуальном насилии

Известный иллюзионист Дэвид Блейн находится под следствием правоохранительных органов Нью-Йорка после новых обвинений в сексуальном насилии по меньшей мере в отношении двух женщин. Об этом пишет издание The Daily Beast со ссылкой на полицию.

На данный момент обвинения Блейну не предъявлялись. Он прокомментировал Daily Beast, что полиция не контактировала с ним.

Реклама

Источники в полиции Нью-Йорка сообщили, что приняли на рассмотрение показания двух женщин. Одна из них обвинила Блейна в сексуальном насилии в 1998 году в его квартире в Манхэттене, пишет издание со ссылкой на источники, знакомые с ее показаниями. Однако у этого инцидента истек срок давности, отмечает издание. О показаниях второй девушки ничего неизвестно.

Помимо этого, британская экс-модель Наташа Принс в 2017 году обвиняла Блейна в изнасиловании. Полиция рассмотрела показания девушки, однако дальнейшего хода дело не получило, говорится в материале. По ее словам, случай произошел в Лондоне в 2004 году. Иллюзионист Дэвид Блейн отвергал эти обвинения.