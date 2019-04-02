Назван подозреваемый в убийстве рэпера Nipsey Hussle

Полиция Лос-Анджелеса назвала имя предполагаемого убийцы рэпера Nipsey Hussle, передает РИА «Новости».

Сообщается, что полиция попросила помощи у граждан, чтобы поймать подозреваемого.

«Подозреваемый был определен как 29-летний Эрик Холдер из Лос-Анджелеса», — говорится в сообщении.

Рэпер Nipsey Hussle (Эрмиас Асгхедом) скончался в возрасте 33 лет в Лос-Анджелесе в результате огнестрельного ранения, которое он получил около своего магазина одежды.