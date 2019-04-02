Божена Рынска сменила фамилию

Журналистка Божена Рынска рассказала, что взяла фамилию покойного мужа и теперь она Божена Малашенко. Об этом она написала в своем фейсбуке.

Рынска уточнила, что сменила фамилию еще 28 сентября.

«Журналисты, не называйте меня, пожалуйста, Боженой Рынска. Я сменила фамилию 28 сентября и стала Боженой Малашенко», — заявила она.

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Она опубликовала видеозапись со свадьбы и добавила, что хочет. чтобы фамилия мужа к ней «приклеилась».

Ранее Божена Рынска рассказала, что получила знак от покойного мужа Игоря Малашенко.