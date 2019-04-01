Божена Рынска рассказала о знаках от покойного мужа

Журналистка Божена Рынска рассказала, что получила знак от покойного мужа Игоря Малашенко, передает ФАН.

Она рассказала, что навещала могилу супруга и попросила его прийти к ней во снах.

«И вот сижу, пью кофе, и ровно в 8 в соседней воинской части заиграли «Прощание славянки», — любимую музыку Игоря. Хоть какой-то знак», — заявила она.

Ранее сообщалось, что Божена Рынска пройдет процедуру ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение), чтобы попытаться забеременеть от своего скончавшегося мужа Игоря Малашенко.