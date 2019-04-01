Серебренникову просят продлить срок ареста

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Прокурор попросил Мещанский суд Москвы продлить срок домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову, передает РИА «Новости».

Меру пресечения попросили продлить до 3 июля. Аналогичная просьба выдвинута и по другим фигурантам дела — Софье Апфельбаум и Юрию Итину.

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Прокурор уверен, что в противном случае фигуранты могут повлиять на еще не допрошенных свидетелей и воспрепятствовать своевременному рассморению дела.

Худрук театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников является фигурантом так называемого дела «Седьмой студии», как и бывший директор театра Алексей Малобродский, экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин и директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах. Следствие предполагает, что они похитили 133 из 214 млн руб. бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии» на развитие и популяризацию современного искусства.

Также среди фигурантов дела числится исполнительный продюсер спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерина Воронова, однако она находится в международном розыске и арестована заочно.

Ранее режиссер Федор Бондарчук попросил освободить режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста.