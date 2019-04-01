<img src="//img.gazeta.ru/files3/36/12245036/20190313_zaa_p133_494-pic905-895x505-9930.jpg">

Кандидат в украинские президенты и шоумен Владимир Зеленский назвал себя «троянским конем», сообщает «Московский Комсомолец».

Уточняется, что Зеленский сказал об этом, комментируя предварительные результаты выборов.

Украинские журналисты спросили у него насчет стратегии на второй тур, на что он ответил, что он «троянский конь».

Реклама

«Какая стратегия?! Побеждать! ... Троянский конь: часть вторая», — подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось, что украинский лидер Петр Порошенко опережает Зеленского за рубежом.

31 марта на Украине состоялся первый тур президентских выборов. По его итогам, в президентскую борьбу вступили два кандидата: действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский, за которым сохраняются лидирующие позиции, согласно экзит-полам. Второй тур голосования пройдет 21 апреля. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.