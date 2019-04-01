Умерла звезда фильмов о Джеймсе Бонде

Британская актриса Таня Мале скончалась в возрасте 77 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По данным издания, представители актрисы подтвердили эту информацию.

Как отмечается, причина смерти Мале пока неизвестна.

Таня Мале родилась 19 мая 1941 года в британском городе Блэкпул. Она начала работать моделью в возрасте 16 лет в 1957 году. Мале является одной из самых узнаваемых моделей конца 1950-х и начала 1960-х годов. Она также известна благодаря роли девушки Джеймса Бонда в фильме 1964 года «Голдфингер».