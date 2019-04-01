«Дамбо» Тима Бертона возглавил российский прокат

<img src="//img.gazeta.ru/files3/608/12270608/Dumbo_-2019-pic905-895x505-2091.jpg">

Фильм про летающего слоненка «Дамбо», режиссера Тима Бертона, возглавил российский прокат по итогам выходных. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, за первые четыре дня показа «Дамбо» собрал 281,6 млн рублей в кинотеатрах России и СНГ.

Как отмечается, второе место занял фильм ужасов «Мы», который заработал в российском прокате 95,5 млн рублей.

Реклама

При этом тройку лидеров замыкает российский военный фильм «Балканский рубеж», который за выходные собрал 80,1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что «Балканский рубеж» возглавил российский прокат.