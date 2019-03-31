Стало известно, где может находиться исчезнувшая самая дорогая картина в мире

Исчезнувшая картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» (Salvator Mundi) может находиться у ее владельца. Об этом источники сообщили The New York Times.

При этом до сих пор доподлинно неизвестно, кто именно купил картину за рекордные $450 млн.

По данным СМИ, полотно купил саудовский принц Бадер ибн-Абдулла ибн Мохаммед ибн Фархан Аль-Сауд. Также приводились данные, что он входит в окружение наследного принца Мухаммеда ибн Салман Аль-Сауда, который может быть истинным покупателем работы да Винчи. При этом сам Бадер ибн-Абдулла ибн Мохаммед ибн Фархан Аль-Сауд назвал утверждения СМИ «удивительными и неточными», но напрямую отрицать свою связь с покупкой картины не стал.

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По одной из версий, картину не показали в филиале Лувра в ОАЭ, поскольку наследный принц решил держать ее у себя.

Ранее сообщалось, что полотно «Спаситель мира» пропало из филиала французского Лувра в столице ОАЭ Абу-Даби.