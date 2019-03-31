Таисия Повалий вызвала переполох на избирательном участке

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Певица Таисия Повалий проголосовала на выборах президента Украины, передает «Дни.ру».

«Я проголосовала за счастливую, мирную жизнь, за богатый народ», — заявила Повалий.

На избирательном участке ее появление вызвало переполох, присутствующие стали с ней фотографироваться.

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Она отметила, что лично знакома с некоторыми из 39 кандидатов в президенты.

Повалий также заверила, что среди них есть достойные люди.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.