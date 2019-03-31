Звезда «Стрелы» оригинально объявила об уходе из проекта

Канадская актриса Эмили Бетт Рикардс, наиболее известная по роли Фелисити Смоук в «Стреле», покинет проект до окончания финального сезона. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что новость Рикардс объявила на своей странице в инстаграме. При этом она прочла написанное по этому поводу стихотворение. Актриса уточнила, что ее персонаж исчезнет в конце седьмого сезона телесериала.

Ранее сообщалось, что канал The CW решил завершить сериал «Стрела» о приключениях супергероя комиксов DC Зеленая стрела.