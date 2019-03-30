Анастасия и Юлиан поженились, сообщил Андрей Малахов

Звезды российской эстрады 90-х годов Анастасия и Юлиан поженились. Об этом в сториз в своем инстаграме сообщил Андрей Малахов.

Он опубликовал короткие видео из ЗАГСа. На первом — пара подтверждает намерение вступить в брак, а на втором — танцует.

Как отметил Малахов, Анастасия выходит замуж в восьмой раз.

Ранее 53-летняя Анастасия и 45-летний Юлиан рассказали о том, что подали заявление в ЗАГС и уже во всю идут приготовления к роскошной свадьбе.