Фестиваль в честь Майкла Джексона изменит сценарий из-за скандала с педофилией

Организаторы Мельбурнского международного фестиваля комедийных шоу, который проводится в честь Принса и Майкла Джексона, решили изменить сценарий из-за скандала с педофилией. Об этом сообщает Herald Sun.

В материале уточняется, что на нем должно было быть показано юмористическое выступление с танцами.

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«Но затем мы увидели «Покидая Неверленд» и нам пришлось сделать шоу более подобающим, уместным и чувствительным», — рассказала Джанель Да Силва, которая исполняет роль Майкла Джексона.

Подчеркивается, что она является многолетним поклонником исполнителя и теперь борется со сложными чувствами.

Ранее сообщалось, что бывший друг Майкла Джексона высказался о скандале с педофилией.