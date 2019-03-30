Мария Максакова разнесла свою мать

Российская и украинская певица Мария Максакова раскритиковала свою знаменитую мать актрису Людмилу Максакову. Об этом сообщают «Дни.ру».

По ее словам, та совершила большую ошибку, выйдя замуж за богатого иностранца и пожертвовав карьерой ради безбедного существования.

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«В итоге получилось, что она за сытую жизнь отдала свой талант. Она не получила своего признания вовремя», — отметила Максакова.

Она уточнила, что после начавшихся неудач Людмила Максакова возненавидела ее отца.

Ранее сообщалось, что Максакову подкосила смерть знаменитого артиста.