Зеленский стал фаворитом британских букмекеров

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский является фаворитом букмекерских контор в Великобритании, сообщает РИА «Новости» со ссылкой данные букмекеров.

Представитель британской компании Smarkets рассказал агентству, что на победу Зеленского поставили 57,14% участников тотализатора, на втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко (18,52%), а на третьем — глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (16,13%). При этом в общей сложности на украинских политиков поставили немногим более тысячи фунтов.

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Из данных портала Oddschecker, который анализирует ставки у британских букмекеров, следует, что у Зеленского самый низкий ставочный рейтинг — это означает, что на его победу чаще всего ставят.

Ранее сообщалось, что Зеленский стал лидером президентской гонки на Украине.