Вышел трейлер сериала «Чернобыль»

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В сети появился трейлер американского сериала «Чернобыль». Ролик был опубликован на ютуб-канале HBO.

На записи кратко показана хронология трагедии, происходящее комментирует зловещий голос за кадром.

«В Чернобыле не было ничего здравомыслящего», — говорится в трейлере.

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Сюжет сериала посвящен аварии 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции. В «Чернобыле» сыграют Джаред Харрис, Стеллан Скарсгорд и Эмили Уотсон.

Премьера сериала состоится в мае 2019 года.

Ранее сообщалось, что вышел тизер сериала «Чернобыль».