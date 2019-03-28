Вышел трейлер сериала «Чернобыль»
В сети появился трейлер американского сериала «Чернобыль». Ролик был опубликован на ютуб-канале HBO.
На записи кратко показана хронология трагедии, происходящее комментирует зловещий голос за кадром.
«В Чернобыле не было ничего здравомыслящего», — говорится в трейлере.
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Сюжет сериала посвящен аварии 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции. В «Чернобыле» сыграют Джаред Харрис, Стеллан Скарсгорд и Эмили Уотсон.
Премьера сериала состоится в мае 2019 года.
Ранее сообщалось, что вышел тизер сериала «Чернобыль».