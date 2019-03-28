Медведев приостановил объединение Александринки и Театра имени Волкова

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев приостановил действие приказа Минкультуры об объединении Александринского театра и Театра драмы имени Волкова. Об этом заявил его пресс-секретарь Олег Осипов, передает РИА «Новости».

Как отмечается, такое решение было принято в связи с реакцией со стороны общественности.

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«В связи с многочисленными обращениями ... Дмитрий Медведев принял решение приостановить действие соответствующего приказа министра культуры России», — сказал Осипов.

Он также добавил, что глава правительства поручил министру культуры Владимиру Мединскому провести широкое обсуждение данной инициативы с привлечением профессионального сообщества Санкт-Петербурга и Ярославля.