Сильвестр Сталлоне снимет сериал о «грязных копах»
Сильвестр Сталлоне станет исполнительным продюсером и режиссером нескольких эпизодов сериала «The Tenderloin». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
По данным издания, сюжет сериала расскажет о «грязных копах» Нью-Йорка начала 20-ого века.
Как отмечается, проект основан на жизни реального нью-йоркского полицейского Чарльза Беккера.
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При этом сценаристом сериала выступил Стивен Кей.
Ранее сообщалось, что Сильвестр Сталлоне сыграет главную роль в драме «Самаритянин».