Сильвестр Сталлоне снимет сериал о «грязных копах»

Сильвестр Сталлоне в фильме «Рэмбо: Первая кровь» AQUARIUS

Сильвестр Сталлоне станет исполнительным продюсером и режиссером нескольких эпизодов сериала «The Tenderloin». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По данным издания, сюжет сериала расскажет о «грязных копах» Нью-Йорка начала 20-ого века.

Как отмечается, проект основан на жизни реального нью-йоркского полицейского Чарльза Беккера.

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При этом сценаристом сериала выступил Стивен Кей.

Ранее сообщалось, что Сильвестр Сталлоне сыграет главную роль в драме «Самаритянин».