Вышел трейлер сиквела «Angry Birds»
В сети появился трейлер второй части мультфильма «Angry Birds». Ролик опубликован на YouTube-канале студии Sony.
В сиквеле «Angry Birds» противостояние птиц и свиней разгорается вновь. Действия нового мультфильма будут проходить на новом острове с куда более недружелюбно настроенными созданиями.
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При этом «старым врагам» придется объединить усилия, чтобы противостоять новому противнику.
Премьера «Angry Birds 2» состоится в сентябре текущего года.
Ранее сообщалось, что вышел первый трейлер фильма о Даше-путешественнице.