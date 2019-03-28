Вышел трейлер сиквела «Angry Birds»

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В сети появился трейлер второй части мультфильма «Angry Birds». Ролик опубликован на YouTube-канале студии Sony.

В сиквеле «Angry Birds» противостояние птиц и свиней разгорается вновь. Действия нового мультфильма будут проходить на новом острове с куда более недружелюбно настроенными созданиями.

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При этом «старым врагам» придется объединить усилия, чтобы противостоять новому противнику.

Премьера «Angry Birds 2» состоится в сентябре текущего года.

Ранее сообщалось, что вышел первый трейлер фильма о Даше-путешественнице.