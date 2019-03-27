Зеленский высмеял Порошенко, Тимошенко и Вакарчука

Шоумен и кандидат в украинские президенты Владимир Зеленский пошутил над лидером страны Петром Порошенко, кандидатом Юлией Тимошенко, а также над лидером группы «Океан Эльзы» Святославом Вакарчуком. Об этом сообщает «Украина.ру».

Зеленский выложил в социальной сети фотографию, на которой четыре человека стоят друг за другом с хот-догами в руках, уточнят издание.

Реклама

«Чтобы не быть «ПО Приколу», решили быть серьезными, как все», — подписал Зеленский.

Отмечается, что многие пользователи в сети увидели в этом посту неоднозначные смыслы.

Во-первых, отсылку к Вакарчуку, призывавшего украинцев «голосовать ответственно и не по приколу».

Во-вторых, к Тимошенко, которая до этого выкладывала в инстаграме видео покупки хот-дога на заправке.

В-третьих, пользователи увидели в словосочетании «по приколу» аббревиатуру ПОП (ФИО действующего главы государства).

Ранее сообщалось, что фонд Зеленского заподозрили в криминале.