На парижской выставке шедевры французской живописи переименовали в честь темнокожих людей, которые на них изображены. Об этом сообщает The Guardian.

Как отмечается, речь идет о моделях таких художников, как Мане, Пикассо и Сезанн. Имена изображенных на их картинах людей удалось проследить.

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В частности, знаменитое полотно «Олимпия» Мане на выставке было переименовано в Лору, в честь темнокожей женщины-горничной, которая находится рядом с центральной фигурой.

Американский ученый Дениз Муррелл подчеркнул, что тем самым удалось показать, какую важную роль темнокожие люди сыграли в развитии современного искусства в Париже, но были вычеркнуты из истории.

Ранее сообщалось, что Рэйф Файнс оценил возможность появления темнокожего Джеймса Бонда.