Юлия Савичева рассказала, почему не общается с Фадеевым

Российская певица Юлия Савичева назвала причину, по которой она практически перестала общаться с продюсером Максимом Фадеевым. Об этом сообщает «Собеседник».

По ее словам, после того, как она разорвала с ним рабочие отношения, их контакты практически прекратились. Фадеев даже не поздравил ее с 8 марта, но артистка отнеслась к этому с пониманием и не обиделась.

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«Сейчас я очень занята. Мне бы с дочкой почаще видеться. Но с Максимом мы остались в хороших отношениях», — отметила Савичева.

Она добавила, что благодарна продюсеру за все, что он для нее сделал, и она считает его «вторым отцом», другом и учителем.

Ранее сообщалось, что Юлия Савичева предсказала исход выступления Лазарева на «Евровидении».