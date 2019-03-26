Слепнущий Ефим Шифрин рассказал о трагедии

Эстрадный артист Ефим Шифрин нашел в себе силы и дал откровенное интервью, в котором рассказал о трагических проблемах со здоровьем. Об этом сообщает «Первый канал».

Шифрин в программе «Пусть говорят» расскажет, в том числе, о прогрессирующей потере зрения и потере памяти.

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Он также расскажет, в каом состоянии находится сейчас, и кто ухаживает за ним в трудный период жизни.

Ранее 62-летний эстрадный артист рассказал о признаках старости, которые ощущает на себе.