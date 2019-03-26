Pussy Riot стали героинями «Симпсонов»

В сети появился эпизод мультсериала «Симпсоны», героини которого переодеты в участниц группы Pussy Riot.

Участник арт-группы «Война», представитель Pussy Riot Петр Верзилов у себя в твиттере назвал серию «мегабомбой» и «супермечтой».

По сюжету серии, мальчик Барт подружился с шестиклассницами, которые создали группу Bossy Riot и теперь вместе устраивают акции по всему Спрингфилду. Как и их вдохновительницы из России, они носят цветные балаклавы.

Ранее сообщалось, что Страсбургский суд не стал пересматривать иск группы Pussy Riot против России. Минюст России пообещал исполнить решение Европейского суда по правам человека по делу группы Pussy Riot о так называемом «панк-молебне» в храме Христа Спасителя в Москве и выплатить фигуранткам €37 тыс.