Юрий Николаев внес ясность в сообщения о госпитализации

Народный артист России Юрий Николаев рассказал о своем состоянии, передает сайт kp.ru.

Супруга артиста подтвердила, что у него было недомогание, но заверила, что все уже прошло. Она отметила, что на неделе из-за геомагнитной обстановки даже у здоровых людей наблюдались проблемы с давлением, и подтвердила, что ее муж находится дома.

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Позже эту информацию подтвердил сам Николаев.

«Все хорошо, я в порядке. Так и передайте. Нет поводов для беспокойства», — сказал он.

Ранее СМИ сообщили, что 70-летний артист внезапно потерял сознание и во время падения сильно ударился головой, после чего у него обнаружили сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, а также гематомы на лице.