Дайана Росс вступилась за Майкла Джексона после скандального фильма

Американская певица Дайана Росс встала на защиту своего коллеги Майкла Джексона на фоне разразившегося скандала вокруг фильма «Покидая Неверленд», в котором его обвиняют в педофилии. Об этом сообщается в ее твиттере.

Она подчеркнула, что мысли, изложенные в посте, — это то, что было у нее на сердце.

Реклама

«Я верю и не сомневаюсь в том, что Майкл Джексон был и есть значительной, невероятной силой для меня и многих других», — написала Росс.

Звезда призвала общественность остановиться «во имя любви».

Ранее сообщалось, что Барбара Стрейзанд пояснила свои слова о фильме про Майкла Джексона.

Главные герои документальной картины — Джеймс Сейфчак и Уэйд Робсон — заявили, что певец сексуально эксплуатировал их, когда они были детьми. После премьеры «Покидая Неверленд» на фестивале «Сандэнс» и телеканале HBO фильм вызвал неоднозначную реакцию у публики.