Малахова ругают и хвалят за эфир с родителями Началовой

Телеведущий Андрей Малахов подвергся критике за то, что взял интервью у родителей скончавшейся певицы Юлии Началовой.

Уточняется, что передача еще не вышла в эфир, однако на опубликованном ролике видно, как Малахов обнимает плачущую маму певицы. Малахов также пообещал, что родители Началовой в прямом эфире расскажут всю правду о трагедии.

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Выход ролика поклонники певицы восприняли неоднозначно. Часть пользователей соцсетей похвалила ведущего за намерение представить реальную картину произошедшего и, таким образом, прекратить спекуляции СМИ о смерти певицы. Другие же резко раскритиковали Малахова за желание нажиться на трагедии, обвинили в бездушии и отметили, что у ведущего «не осталось ничего святого».

Ранее писательница Лена Ленина подверглась критике после того, как было опубликовано фото с передачи о смерти Юлии Началовой, где Ленина улыбается вместе с Андреем Малаховым.