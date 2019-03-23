Экстренно госпитализирована Лидия Федосеева-Шукшина

Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину срочно госпитализировали после возвращения из путешествия. Об этом сообщает Star Hit со ссылкой на ее супруга Бари Алибасова.

До этого в СМИ появилась информация, что у артистки отказали ноги и она прикована к постели.

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По словам Алибасова, у его жены не отказали ноги, а она проходит плановое обследование и «чувствует себя прекрасно».

«Ничего у нее не отказало, это профилактическая госпитализация, ноги и у меня болят. Она систематически бывает в больнице на обследованиях, поддерживает здоровье в 80 лет», — добавил Алибасов.

Ранее народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина прокомментировала смерть режиссера Марлена Хуциева.