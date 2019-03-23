Названа дата и место прощания с исполнительницей «Спят усталые игрушки»

Названа дата и место прощания с популярной советской певицей Валентиной Дворяниновой, которая ушла из жизни в возрасте 91 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее подругу Анну Китину.

Как отмечается, оно состоится 25 марта на Митинском кладбище.

Ранее сообщалось, что умерла Валентина Дворянинова.

Дворянинова была первой исполнительницей песни «Спят усталые игрушки», которая была записана в 1964 году. Наиболее известными композициями певицы были песни «Калина красная», «Карелия», «Как тебе служится» и «Линахамари», уточняет газета.