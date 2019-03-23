THR: в «Рокетмене» покажут сексуальную сцену с Элтоном Джоном

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Фильм «Рокетмен» («Rocketman») британском певце и композиторе Элтоне Джоне, скорее всего, выйдет с пометкой «R» (предназначен только для взрослых зрителей. — «Газета.Ru»). Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на два источника, близкие к проекту.

Как отмечается, это связано с тем, что в картине будут представлен контент сексуального характера. Уточняется, что в ленте будет показана интимная сцена между Элтоном Джоном и Джоном Ридом, роли которых исполнят Тэрон Эджертон и Ричард Мэдден.

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Помимо этого, в фильме будет показано употребление наркотиков.

Ранее сообщалось, что «Рокетмен» об Элтоне Джоне будет сопоставим с «Богемской рапсодией».