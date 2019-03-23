Безруков заявил, что на домогательствах построена вся мировая классика
Российский актер Сергей Безруков заявил, что вся мировая классика построена на домогательствах. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Так он прокомментировал многочисленные скандалы в США, где видных деятелей искусства обвинили в харассменте.
«Сумасшествие. Вся мировая классика построена на домогательствах», — отметил Безруков.
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Артист пояснил, что в любом сюжете есть женщина и мужчина, который ее любит, а также третий мужчина, которому она не симпатизирует.
«В результате возникает... абсолютное домогательство», — заключил Безруков.
Ранее сообщалось, что Сергей Безруков стал самым популярным актером в 2018 году.