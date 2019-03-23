Безруков заявил, что на домогательствах построена вся мировая классика

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Российский актер Сергей Безруков заявил, что вся мировая классика построена на домогательствах. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Так он прокомментировал многочисленные скандалы в США, где видных деятелей искусства обвинили в харассменте.

«Сумасшествие. Вся мировая классика построена на домогательствах», — отметил Безруков.

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Артист пояснил, что в любом сюжете есть женщина и мужчина, который ее любит, а также третий мужчина, которому она не симпатизирует.

«В результате возникает... абсолютное домогательство», — заключил Безруков.

Ранее сообщалось, что Сергей Безруков стал самым популярным актером в 2018 году.