На похоронах Началовой заметили мистический знак
Пришедшие проститься с певицей Юлией Началовой заметили мистический знак на ее похоронах. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
На могилу певицы пришла «хозяйка кладбища» — черно-белая кошка.
Охранники Троекуровского кладбища, где проходили похороны, рассказали, что она появляется не часто, но если приходит, то это добрый знак, это «значит, душа у человека была чистая».
Кроме того, отмечается, что когда Началову срочно перевозили из одной больницы в другую, то забыли игрушечного тигренка — ее детский талисман. Его привезли позже, но Началова уже была в коме.