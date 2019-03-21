Умер Вячеслав Красовский

Скончался на 62-м году жизни доцент кафедры истории русской литературы и журналистики МГУ им. Ломоносова Вячеслав Красовский. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу факультета.

Преподаватель умер после тяжелой болезни, уточнили в пресс-службе факультета.

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«Красовского знали и уважали все, кому довелось слушать его лекции, работать рядом с ним. Его любовь к студентам была требовательна, и вместе с тем он был щедр…, внимательный и надежный товарищ», — добавили в пресс-службе.

Красовский родился 20 мая 1957 года. Всю свою жизнь он посветил МГУ. Также он написал 20 книг.