Эрмитаж закрыли из-за сообщения о минировании

Государственный Эрмитаж в центре Санкт-Петербурга закрыли после сообщений о минировании. Об этом сообщается на странице музея в социальных сетях.

«Государственный Эрмитаж информирует: музей закрыт на вход. 21 марта 2019 года несколько сотрудников Эрмитажа получили по электронной почте сообщения о минировании здания», — говорится в сообщении.

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Было принято решение об эвакуации людей с территории.

Сотрудники Росгвардии проверяют помещения.

Ранее Эрмитаж эвакуировали после сообщения о «минировании» месяц назад, 21 февраля.