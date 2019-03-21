Выявлены нарушения при использовании Минкультуры бюджетных средств
Счетная палата выявила нарушения в использовании Министерством культуры бюджетных средств на сохранение культурно-исторического наследия в 2016-2018 годах, передает РИА «Новости».
«Проверка выявила недостатки и нарушения практически на всех этапах реализации инвестпроектов», — сообщили в СП.
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Кроме того, Счетная палата выявила многократные нарушения федерального законодательства.
«В частности, дирекция приняла и оплатила фактически не выполненные работы на 51,4 млн рублей. Всего контрольный орган оценил экономический ущерб и риски ущерба почти в 57 млн рублей», — говорится в сообщении.
Счетная палата подготовила обращение в Генпрокуратуру по фактам нарушений.