Выявлены нарушения при использовании Минкультуры бюджетных средств

Счетная палата выявила нарушения в использовании Министерством культуры бюджетных средств на сохранение культурно-исторического наследия в 2016-2018 годах, передает РИА «Новости».

«Проверка выявила недостатки и нарушения практически на всех этапах реализации инвестпроектов», — сообщили в СП.

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Кроме того, Счетная палата выявила многократные нарушения федерального законодательства.

«В частности, дирекция приняла и оплатила фактически не выполненные работы на 51,4 млн рублей. Всего контрольный орган оценил экономический ущерб и риски ущерба почти в 57 млн рублей», — говорится в сообщении.

Счетная палата подготовила обращение в Генпрокуратуру по фактам нарушений.