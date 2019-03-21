В «день тишины» канал Коломойского покажет озвученный Зеленским фильм

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Телеканал «1+1» анонсировал 30 марта показ документального фильма о 40-м президенте США Рональде Рейгане, сообщают «Украинские новости».

Главного героя в фильме озвучил на украинском языке кандидат в президенты Владимир Зеленский.

Отмечается, что в день непосредственно перед выборами — «день тишины» — 30 марта и в день выборов, 31 марта, запрещена любая политическая агитация.

Ранее Зеленский ответил на вопрос об отношениях с украинским олигархом Игорем Коломойским. По его словам, он очень хорошо знаком с Коломойским, который является владельцем украинского телеканала «1+1».