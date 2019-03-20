Умер звезда «Девчат» Анатолий Адоскин

Актриса Светлана Дружинина сообщила о смерти своего коллеги по съемочной площадке фильма «Девчата» (1961) Анатолия Адоскина.

91-летний актер, писатель и литературовед скончался в Москве. «На презентации его книги я сказала: «Если бы я знала, что ты столько серьезная, столь начитанная, столь философствующая личность, я бы никогда не позволила такой фамильярности, с которой хлопнула тебя по голове в картине «Девчата» с фразой «Шляпу, между прочим, так не носят!..» — вспоминает Дружинина в инстаграме свою фразу, ставшую афоризмом.

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По ее словам, ставшее крылатым выражение позволило ей в годы дефицита кормить семью. «Эта фраза позволяла мне, стоя перед пустыми прилавками магазинов, при произнесении этих магических слов, тут же получать в руки спрятанную синюю курицу, завернутую в газету, чтобы никто никогда не увидел и не знал этого «преступления», — пишет актриса.

Адоскин сыграл более 60 ролей в кино, в том числе, в фильмах «Братья Карамазовы», «Москва-Кассиопея», «Два капитана», «Пеппи Длинныйчулок». С 1968 года служил в Театре имени Моссовета, до 2012 года выходил на сцену.