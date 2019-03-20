Украинские медиамагнаты объединились против Порошенко
Украинские олигархи объединились против действующего президента страны Петра Порошенко, пишет «Украинская правда».
В материале, в частности, упоминается «тройственный союз», а именно Дмитрий Фирташ, Сергей Левочкин и Игорь Коломойский.
Как отмечается, магнаты потеряли веру в украинского лидера, и предпочитают спонсировать других кандидатов.
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«То, что Порошенко делает — за гранью добра и зла. Ок, если бы у него было 30-40% рейтинга, и он изменил страну! Но он просто доказал людей до нищеты, а теперь эту бедноту хочет скупить», — посетовал в беседе с изданием один из олигархов.
Он добавил, что победы украинского лидера нельзя допустить.
Ранее сообщалось, что Порошенко пообещал избирателям страну «богатых и счастливых» людей.