Украинские медиамагнаты объединились против Порошенко

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Украинские олигархи объединились против действующего президента страны Петра Порошенко, пишет «Украинская правда».

В материале, в частности, упоминается «тройственный союз», а именно Дмитрий Фирташ, Сергей Левочкин и Игорь Коломойский.

Как отмечается, магнаты потеряли веру в украинского лидера, и предпочитают спонсировать других кандидатов.

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«То, что Порошенко делает — за гранью добра и зла. Ок, если бы у него было 30-40% рейтинга, и он изменил страну! Но он просто доказал людей до нищеты, а теперь эту бедноту хочет скупить», — посетовал в беседе с изданием один из олигархов.

Он добавил, что победы украинского лидера нельзя допустить.

Ранее сообщалось, что Порошенко пообещал избирателям страну «богатых и счастливых» людей.