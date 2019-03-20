Автор хита Киркорова ответил Маруани на обвинения в плагиате

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Автор популярной песни Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий» Антон Пустовой ответил французскому композитору Дидье Маруани на обвинения в плагиате. Об этом сообщает kp.ru.

Как отмечается, это заявление вызвало у него большое удивление.

«Мы вчера послушали с коллегами эту мелодию и пришли к выводу, что у нее нет ничего общего с моей песней, кроме названия», — отметил Пустовой.

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Он добавил, что это все «проделки» Маруани, который хочет «попиариться» за счет Киркорова.

Ранее сообщалось, что Маруани нашел у Киркорова новый плагиат. Во время пресс-конференции в НСН он заявил, что песня «Цвет настроения синий» напомнила ему его композицию 40-летней давности.