Нашлась мать умершего «Иванушки»

Жительница Зеленодольска заявила о том, что солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев был ее сыном. Об этом сообщает StarHit.

По словам женщины, она была вынуждена молчать об этом на протяжении 25 лет, поскольку Яковлев запрещал ей говорить об их родстве.

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По данным издания, об этом стало известно в студии программы »Андрей Малахов. Прямой эфир», куда пришла некая Масхуда Минидарова и призналась, что она является родной матерью погибшего певца.

В программе она поделилась подробностями детства Яковлева, а также рассказала о его конфликте с отчимом в подростковом возрасте, из-за чего он сбежал из дома. Но, по словам женщины, все эти годы она переписывалась с сыном.

После проверки на детекторе лжи выяснилось, что Минидарова внушила себе, что Яковлев — ее сын. Однако она заявила, что будет бороться за наследство певца.

Ранее сообщалось, что внебрачному сыну покойного «Иванушки» пришлось сделать ДНК-тест.