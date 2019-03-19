Аарон Пол отреагировал на съемки фильма по сериалу «Во все тяжкие»

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Исполнитель главной роли в «Во все тяжкие» Аарон Пол прокомментировал информацию о съемках полнометражного фильма по мотивам сериала. Об этом сообщает Variety.

«Я ничего не слышал о фильме по сериалу «Во все тяжкие», — сказал Пол.

По его словам, он готов поучаствовать в создании данной картины.

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Он также добавил, что в настоящее время информация о съемках фильма является «слухами».

Ранее СМИ сообщили, что главные герои сериала «Во все тяжкие» воссоединятся.